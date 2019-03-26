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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يوفر وظائف بمجال قانوني

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يوفر وظائف بمجال قانوني
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عبر حسابه الرسمي بموقع “لينكد إن” لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة بمجال القانون لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالتحالف بمدينة الرياض، بمسمى (مساعد قانوني، ومستشار قانوني في قوانين العمل، ومستشار قانوني أول في القوانين التجارية أو قانون العمل).

الوظائف:
1 – مساعد قانوني (Legal Assistant).
2 – مستشار قانوني في قوانين العمل (Legal Counsel in Labor law).
3 – مستشار قانوني أول في القوانين التجارية أو قانون العمل (Senior Legal Counsel in Commercial / Business Law).

نبذة عن المنظمة:
– التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب​ (منظمة دولية) تتكون من 41 دولة، هدفها محاربة أنشطة التطرف العنيف في العالم.

يوفر التحالف، الذي تأسس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، منصة تتعاون فيها الدول الأعضاء في عدة مجالات من أجل تنفيذ برامج ومبادرات فعالة لمحاربة التطرف.

كما يقدم التحالف خدمات شاملة ذات قيمة مضافة للدول الأعضاء؛ بهدف تطوير قدراتها في محاربة الفكر المتطرف العنيف.

يدير التحالف عمله من مركزه المزود بأحدث ما توصلت إليه التقنية، مستخدماً أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق التميز في القيادة الفكرية والعملية.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/03/26م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي، وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف “LinkedIn” قبل التقديم على الوظيفة). (اضغط هنا).

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