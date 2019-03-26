«مكافحة المخدرات» تعلن أسماء المقبولين نهائياً لوظيفة «جندي»

تواصل – الرياض:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المقبولين نهائياً على وظيفة (جندي).

وأضافت أنه على جميع المقبولين ضرورة مراجعة لجنة القبول والتسجيل في مبنى التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمدينة الرياض (طريق خريص مقابل كلية الملك فهد الأمنية) وفق الموعد والتاريخ المحدد لكل متقدم مع إحضار المستندات الموضحة أدناه.

المستندات المطلوبة:

– إحضار أصل الهوية الوطنية.

– عدد 6 صورة شخصية [6*4] مكشوفة الرأس، وكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية خلف الصورة.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى أنه يجب الحضور بالوقت المحدد وبالزي الرياضي وبدون جهاز الجوال، موضحة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).