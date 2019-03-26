«مرور مكة» يعلن إغلاق جسر الملك عبدالله.. ويوضح الطرق البديلة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، أنه سيتم إغلاق جسر الملك عبدالله بمشعر منى وتحويل حركة المركبات، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير مكة المكرمة، وذلك بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 1440/7/20هـ وحتى تاريخ 15/11/1440هـ؛ وذلك لإنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله.

وأضافت إدارة المرور، عبر حسابها في “تويتر”، أنه سيتم تحويل الطريق للقادمين من العزيزية والراغبين في الاتجاه إلى الشرائع وطريق الطائف السيل يميناً إلى طريق الملك عبدالعزيز، ومنه إلى جسر الملك فيصل؛ ومن ثم الاتجاه إلى طريق الشرائع الطائف السيل”.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل القادمين من الشرائع الراغبين في الاتجاه إلى العزيزية باتجاه جسر الملك فيصل ومن ثم الاتجاه إلى العزيزية.

وشددت على مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.