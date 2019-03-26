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ضبط 44 ألف منتج مخالف في محال «أبو ريالين».. احذروا المنتجات المغشوشة

ضبط 44 ألف منتج مخالف في محال «أبو ريالين».. احذروا المنتجات المغشوشة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 44 ألف منتج مخالف في محال: “أبوريالين، 5 ريالات، 10 ريالات، 15 ريالاً، 20 ريالاً”، خلال الأسبوع الماضي في جميع مناطق المملكة.

ونفذت الوزارة ما يزيد على ألفي جولة تفتيشية على منافذ بيع السلع محددة السعر (أبوريالين، 5 ريالات، 10 ريالات، 15 ريالاً، 20 ريالاً)، خلال الأسبوع الماضي في جميع مناطق المملكة، حيث أسفرت هذه الجولات عن تحرير 135 مخالفة بجانب ضبط آلاف المنتجات المخالفة.

وتمثلت أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الجولات في: بيع أو عرض منتج مغشوش، وعدم وضع بطاقة السعر على البضاعة المعروضة للبيع، وعدم ذكر البيانات التجارية على البضاعة المعروضة للبيع، وعدم تعريب الفواتير، وعدم وجود سجل تجاري بممارسة النشاط في المنطقة الإدارية، والامتناع عن إعطاء الفاتورة.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار أعمال الوزارة في الرقابة على المحلات والمنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بأحكام أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، التي تشمل: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية.

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