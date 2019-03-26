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الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل لصحتك؟

الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل لصحتك؟
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تواصل – فريق التحرير:

تساءل مغردون، اليوم الثلاثاء، في هاشتاق “#أفضل_الشاهي_ولا_القهوة”، الذي تصدر قائمة تريند -الأكثر تداولاً- في تويتر المملكة عن المشروب الأفضل للصحة، هل هو الشاي أم القهوة؟

تواصل” من جانبها تسلط الضوء على ميزات كل من المشروبين والآثار الحقيقية الملموسة لكل منهما على الصحة البدنية والعقلية.

1 – الكافين

تعد مادة الكافين بالنسبة للعديد من الناس هي السبب الذي يدعونا لاختيار أحد المشروبين على الآخر، إنها بمثابة الوقود اللازم لماكينة الجسد لكي تعمل، خصوصاً عندما لا نزال نشعر بالكسل في الصباح.

وبناءً على نسبة الكافين، تتفوق القهوة على الشاي؛ لأن كوب الشاي يحتوي على 40 ملليغراماً من الكافين، في حين تحتوي نفس الكمية من القهوة المغلية على كمية من الكافين تتراوح ما بين 80 إلى 115 ملليغراماً.

وبحسب دراسة محدودة؛ فإن تناول الشاي أو القهوة كان له نفس الأثر التنبيهي في وقت لاحق من الصباح؛ لذا يوفر الشاي درجة من التنبيه مماثلة لتلك الدرجة التي توفرها القهوة.

2 – النوم

يظهر الفرق الأكبر بين الشاي والقهوة عندما يلامس رأسك الوسادة، فقد توصل الباحثون في جامعة Surrey في بريطانيا إلى أن شاربي القهوة يجدون صعوبة في النوم أكثر من شاربي الشاي.

ربما بسبب كمية الكافين الأكبر التي تحتويها القهوة، وذلك على الرغم من الأثر التنبيهي للمشروبين على الجسم أثناء النهار، وفي المقابل، يحظى شاربو الشاي بنوم مريح أكثر.

3 – الأسنان

من المعروف أن الشاي والقهوة يحوِّلان بياض الأسنان إلى اللون البني أو الأصفر، ولكن أيهما أسوأ؟.. يجمع معظم أطباء الأسنان على أن مركبات الشاي الطبيعية تلتصق بالطبقة الخارجية للأسنان أكثر من المركبات الطبيعية للقهوة.

الخلاصة، بحسب عدد من الدراسات الطبية، إذا كنت ترغب في ابتسامة مشرقة، القهوة هي أخف الضررين.

4 – مهدئ

هناك دليل على أن الشاي يمكن أن يهدئ الأعصاب، فمن يشربون الشاي بانتظام غالباً ما تكون ردود فعلهم الجسدية أكثر هدوءاً في المواقف الحرجة (كإلقاء كلمة أمام جمهور)، مقارنة بمن يشربون الأنواع المختلفة من شاي الأعشاب.

وبشكل عام؛ فإن من يشرب ثلاثة أكواب من الشاي يومياً تكون نسبة إصابته بالاكتئاب أقل بنسبة 37 في المائة مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

ليس للقهوة السمعة ذاتها، في الواقع، يتحدث بعض الناس عن أنها تجعلهم يشعرون بخدر في أعصابهم، لكن هناك أيضاً دليل على أنها تحمي من أمراض الصحة الذهنية طويلة الأمد.

5 – علاج

من المثير للانتباه، وبشكل أولي وبسيط، توصلت دراسات علم الأوبئة إلى أن الشاي والقهوة يوفران عدداً آخر من الفوائد الصحية. فتناول عدة أكواب من أي من المشروبين يومياً يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

وحيث إن القهوة منزوعة الكافين لها نفس الفوائد، يبدو من المرجح أن المركبات الغذائية الأخرى تساعد على التمثيل الغذائي بحيث إنها تساعد على إفراز جلوكوز الدم بدون أن يصبح غير متجاوب مع الأنسولين؛ وهو ما يسبب مرض السكري.

ويساعد كل من المشروبين على حماية القلب، رغم أن الدليل على ذلك أقوى بالنسبة للقهوة، بينما يبدو أن الشاي يقي من الإصابة بعددٍ من أنواع السرطان، ربما لأنه يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة.

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