«التجارة» تكشف عن 4 أسباب جديدة لرفض تسجيل العلامات التجارية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن أربعة أسباب جديدة قد تؤدي إلى رفض تسجيل العلامة التجارية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه لتجنب حدوث ذلك، يجب تفادي الأسماء والبيانات الجغرافية، إذا كان من شأن استعمالها أن يُحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

وقالت أيضاً: “إنه يجب كذلك تجنب أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سَبَق إيداعها أو تسجيلها من قِبَل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات”.

أما عن السبب الثالث، فأشارت التجارة إلى أنه ينبغي تجنب العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات، الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

وختمت التجارة بقولها: إنه يجب تفادي العلامات التي تشكِّل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة، أو لجزء منها، مملوكة للغير، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة.