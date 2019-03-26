إغلاق مصنع ومستودع لمنتجات التجميل بـ«جدة»

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، إغلاق مصنع ومستودع لمنتجات تجميلية في محافظة جدة؛ بسبب مخالفات عدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مفتشيها نفذوا زيارات تفتيشية في جدة، وضبطوا مصنع مستحضرات تجميل يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة، مشيرةً إلى أنه تم تحريز 11856 عبوة؛ لعدم تطبيق أسس التصنيع الجيد لمستحضرات التجميل، واستدعاء المالك لسماع أقواله.

وأضافت الغذاء والدواء أن المفتشين ضبطوا أيضاً مستودعاً لممارسة نشاط تخزين مستحضرات تجميل دون الحصول على تراخيص نظامية، وجرى ضبط وحجز 24600 عبوة لمستحضرات تجميلية.