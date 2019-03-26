الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

10 قرارات بمجلس الوزراء.. 4 مراكز وطنية للأرصاد والبيئة ومكافحة التصحر

10 قرارات بمجلس الوزراء.. 4 مراكز وطنية للأرصاد والبيئة ومكافحة التصحر

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

إغلاق مصنع ومستودع لمنتجات التجميل بـ«جدة»

إغلاق مصنع ومستودع لمنتجات التجميل بـ«جدة»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، إغلاق مصنع ومستودع لمنتجات تجميلية في محافظة جدة؛ بسبب مخالفات عدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مفتشيها نفذوا زيارات تفتيشية في جدة، وضبطوا مصنع مستحضرات تجميل يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة، مشيرةً إلى أنه تم تحريز 11856 عبوة؛ لعدم تطبيق أسس التصنيع الجيد لمستحضرات التجميل، واستدعاء المالك لسماع أقواله.

وأضافت الغذاء والدواء أن المفتشين ضبطوا أيضاً مستودعاً لممارسة نشاط تخزين مستحضرات تجميل دون الحصول على تراخيص نظامية، وجرى ضبط وحجز 24600 عبوة لمستحضرات تجميلية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شرطة جدة تطيح بعصابة سلب وضرب المارة وإلقائهم بجانب الطريق (فيديو)

شرطة جدة تطيح بعصابة سلب وضرب المارة وإلقائهم بجانب الطريق (فيديو)

اكتشاف جثة مقيم تعرَّض للحرق والتعذيب في جدة.. ووالدته تكشف التفاصيل

اكتشاف جثة مقيم تعرَّض للحرق والتعذيب في جدة.. ووالدته تكشف التفاصيل

«التركي»: «المترو» غير مناسب لطبيعة جدة.. وإدارة جديدة لـ «النفايات»

«التركي»: «المترو» غير مناسب لطبيعة جدة.. وإدارة جديدة لـ «النفايات»

حيلة جديدة للسرقة.. عصابة تسلب شخصاً 34 ألف ريال في جدة (فيديو)

حيلة جديدة للسرقة.. عصابة تسلب شخصاً 34 ألف ريال في جدة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل
تقارير وحوارات

رفض عربي قوي لقرار ترامب بشأن الجولان.. 9 دول رفضت سيادة الكيان المحتل

المزيد
السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
تدوينات حرة

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

المزيد
يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد
بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>