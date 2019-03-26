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شرطة جدة تطيح بعصابة سلب وضرب المارة وإلقائهم بجانب الطريق (فيديو)

شرطة جدة تطيح بعصابة سلب وضرب المارة وإلقائهم بجانب الطريق (فيديو)
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تواصل – الرياض:

تمكَّنت شرطة جدة من القبض على المتهمين بسلب أموال أحد سالكي الطرق، ثم رميه بحي الخمرة في جدة.

ووثَّق مقطع فيديو متداول، قيام ثلاثة شباب في حي الخمرة بجدة باستغلال قاصدي الطريق، وسرقة ما يحملون من أموال؛ إذ يدعي سائق مركبة أنه يعمل على سيارته بالأجرة، ويركب معه اثنان آخران يدعيان أنهما راكبا أجرة متشاركان في المشوار.

وفور أن يركب قاصد المشوار إلا وينهالون عليه بالضرب واللكم، ويسلبون ما لديه من مبالغ مالية، ويرمون به في جانب الطريق.

وهذه المرة أقدموا على الطريقة نفسها مع الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو، وسلبوه مبلغ 34 ألف ريال، ورموا به في الطريق، وفروا هاربين.

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