أولياء أمور يشتكون تضارب موعد التسجيل في «الروضات»

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى عدد من أولياء الأمور من تضارب مواعيد التسجيل في الروضات، مؤكدين انتشار عدد من الروابط والرسائل حول تسجيل أبنائهم في الروضات المعتمدة وسط غياب تام من الجهات المسؤولة.

وانتقدوا صمت الجهة ذات العلاقة عن تحديد موعد صريح للدخول إلى برنامج “نور” لتسجيل أبنائهم في الروضات.

وناشد أولياء الأمور المشرفين على برنامج “نور”، تحديد تاريخ محدد لمنع مثل هذا التخبط وكثرة تردد الآباء على الروضات لتسجيل أبنائهم.

واستغلت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مثل هذه المواقف للترويج لحساباتها وطلب متابعتها، ووعدت بأنها ستقوم بالإعلان عن موعد التسجيل حين الانتهاء من الترتيبات النهائية للبرنامج.

فيما لم تقم الجهة ذات العلاقة بإعلان رسمي على موقعها، فيما يتعلق بتحديد موعد واضح لفتح التسجيل في الروضة عن طريق “برنامج نور”.