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تحقيق فوري في سقوط طفل من أعلى عمارة سكنية بالجبيل

تحقيق فوري في سقوط طفل من أعلى عمارة سكنية بالجبيل
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تواصل – الجبيل:

شرعت اللجنة الداخلية التي تم تشكيلها للتحقيق في حادثة سقوط طفل من إحدى العمارات السكنية بالجبيل في التقصي الفوري والتحقيق وجمع الدلائل لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكدت مصادر قريبة من الحدث، تضارب رواية والدي الطفل بشأن الحادثة، فبحسب بلاغ والدته فإن ابنها تعرض لحادثة دهس، حيث وُجد ملقى على الرصيف العام الذي يبعد عن البناية بمسافة تتجاوز 12 متراً تقريباً.

ووفقاً لرواية والد الطفل فإن الابن تعرض للسقوط من سطح إحدى البنايات السكنية، علماً بأن الطفل ليس من سكان هذه البناية وإنما يسكن في فيلا قريبة منها.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة المكلفة في التحقيق، هذه الروايات كافة بما فيها إفادة الطفل نفسه والتقارير الطبية عقب مباشرة فرق الأمن والسلامة للحادثة الصادر عن عيادة التحلية، أو تقرير المستشفى العام في الجبيل بعد نقل الطفل المصاب إليه لإجراء مزيدٍ من الفحوصات.

وكان المجمع السكني التابع لتحلية الجبيل قد شهد، أمس الاثنين، نجاة طفلٍ يبلغ من العمر سبع سنوات من موت محقق، وذلك بعد سقوطه من الطابق الثالث لبناية سكنية حيث حَمَّل والد الطفل إجراءات السلامة في البناية مسؤولية الحادثة.

وأشار إلى أن الجدار الحاجز في سطح البناية ليس بالارتفاع الكافي، وانخفاضه قد يؤدي لحوادث مماثلة أخرى مستقبلاً، ليأتي رد المؤسسة ببدء إجراءات التحقيق في الحادثة.

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