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ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الصيني (صور)

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الصيني (صور)
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر اليوم الثلاثاء، مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية الفريق أول وي فونغ خاه.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الدفاعي، وفرص تطويره، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق ركن جارالله العلويط، وعدد من المسؤولين والوفد الرسمي للضيف الصيني.

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