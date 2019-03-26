ظلَّ ينزف لمدة نصف ساعة وسط الطريق.. دهس طفل بمحافظة شقراء

تواصل – الرياض:

تعرَّض طفل للدهس في الشارع الرئيسي بمحافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض؛ وهو يقود دراجته الهوائية؛ مما أسفر عن وجود إصابات في رأسه ونزيف خارجي.

وأكد شهود عيان أن الطفل ظل ينزف لمدة نصف ساعة، بعد تعرضه للدهس وتأخر الإسعاف في مباشرة الحادث وإسعاف المصاب.

وفوجئ المواطنون ببقاء الطفل ينزف وسط الطريق لمدة قاربت نصف ساعة، حتى جاء الهلال الأحمر من محافظة مرات لإسعاف الطفل المصاب، ولم يحضر الهلال الأحمر بمحافظة شقراء.

وقال متحدث الهلال الأحمر إن سبب التأخر كان مباشرة فرقة الهلال الأحمر حادثاً خارج المحافظة على طريق لبخة، حيث استدعى هذا الأمر الاستعانة بفرقة الهلال الأحمر بمحافظة مرات، التي تبعد ٣٥ كلم عن شقراء.