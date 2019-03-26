الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

10 قرارات بمجلس الوزراء.. 4 مراكز وطنية للأرصاد والبيئة ومكافحة التصحر

10 قرارات بمجلس الوزراء.. 4 مراكز وطنية للأرصاد والبيئة ومكافحة التصحر

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

ظلَّ ينزف لمدة نصف ساعة وسط الطريق.. دهس طفل بمحافظة شقراء

ظلَّ ينزف لمدة نصف ساعة وسط الطريق.. دهس طفل بمحافظة شقراء
0

تواصل – الرياض:

تعرَّض طفل للدهس في الشارع الرئيسي بمحافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض؛ وهو يقود دراجته الهوائية؛ مما أسفر عن وجود إصابات في رأسه ونزيف خارجي.

وأكد شهود عيان أن الطفل ظل ينزف لمدة نصف ساعة، بعد تعرضه للدهس وتأخر الإسعاف في مباشرة الحادث وإسعاف المصاب.

وفوجئ المواطنون ببقاء الطفل ينزف وسط الطريق لمدة قاربت نصف ساعة، حتى جاء الهلال الأحمر من محافظة مرات لإسعاف الطفل المصاب، ولم يحضر الهلال الأحمر بمحافظة شقراء.

وقال متحدث الهلال الأحمر إن سبب التأخر كان مباشرة فرقة الهلال الأحمر حادثاً خارج المحافظة على طريق لبخة، حيث استدعى هذا الأمر الاستعانة بفرقة الهلال الأحمر بمحافظة مرات، التي تبعد ٣٥ كلم عن شقراء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الهلال الأحمر» تعلن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الهلال الأحمر» تعلن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الهلال الأحمر يعلن موعد فتح باب التقديم على الوظائف

الهلال الأحمر يعلن موعد فتح باب التقديم على الوظائف

الباحة.. سقوط مركبة في عقبة «نصبة» وإصابة 4 وافدين

الباحة.. سقوط مركبة في عقبة «نصبة» وإصابة 4 وافدين

اختناق 4 مواطنين في حريق شقة بـ«ينبع»

اختناق 4 مواطنين في حريق شقة بـ«ينبع»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
تدوينات حرة

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

المزيد
يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد
بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>