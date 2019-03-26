شقيق المعلمة المتوفاة بـ«حادث الأمواه»: أدت العمرة ولم تفرح بحركة النقل

تواصل – أبها:

كشف شقيق المعلمة إيمان الظفيري التي تُوفيت في حادِث مروري رفقة زميلتها صفية الغامدي على طريق خميس مشيط – الأمواه، يوم الأحد الماضي، عن تفاصيل جديدة بشأن المعلمة المتوفاة.

وقال إن شقيقته أدت العمرة رفقة زوجها قبل وفاتها بيومٍ واحد؛ لافتاً إلى أنها لم يكتب لها أن تعيش لتفرح بنقلها في حركة النقل الخارجي من تعليم بيشة إلى منفذ الرقعي بمحافظة حفر الباطن.

وأضاف أن لديها طفلة عمرها عامان ونصف؛ فيما قال زوج المعلمة بلقيس صالح التي أُصيبت في الحادث، إنه تسلم جثمان ابنه الرضيع الذي كان مرافقاً لوالدته وقت الحادث، حيث سيذهب لدفنه في الأحساء.