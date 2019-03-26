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أمانة القصيم: إغلاق 36 منشأة صحية

أمانة القصيم: إغلاق 36 منشأة صحية
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت أمانة منطقة القصيم (36) منشأة غير مطابقة للاشتراطات واللوائح خلال الستة أشهر الأخيرة بمدينة بريدة، و يأتي ذلك في إطار حرص أمانة منطقة القصيم على إحكام السيطرة على المنشآت الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية بأمانة المنطقة نفذت أكثر من 26 ألف جولة رقابية على المنشآت بمدينة بريدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم خلالها إشعار 6709 منشآت وإيقاع 5254 مخالفة استوجبت الغرامة المالية وهي مخالفات متنوعة تتعلق بالعمالة والتجهيزات وسلامة الغذاء.

كما تم مصادرة أكثر من طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تضمنت 167 كيلو لحوم ومصادرة 229 كيلو خضراوات وكذلك 322 كيلو مواد غذائية جافة ، وتنوعت أسباب المصادرات ما بين اشتباه بالتلوث وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية وكذلك سوء الحفظ والتخزين كما تم مصادرة الأدوات والمعدات المتهالكة بعدد 1009 معدة غير صالحة للاستخدام.

 

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