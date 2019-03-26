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محافظ جدة يطَّلع على نتائج فرضية انحراف قطار الحرمين (صور)

محافظ جدة يطَّلع على نتائج فرضية انحراف قطار الحرمين (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمكتبه اليوم الثلاثاء مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور عبد العزيز الزهراني.

حيث عرض العقيد الزهراني على سموه نتائج التجربة الفرضية التي نفذت لانحراف عربات قطار الحرمين عن مساره مؤخراً وما تحقق من نتائج استفادت منها الجهات المنفذة والتعرف على خصائص المسار والعربات ومعرفة أدوار كل جهة مشاركة والأهداف من ورائها في تدريب رجل الدفاع المدني في التعامل مع الحالات الطارئة وبشكل صحيح وتحقيق السلامة وذلك ضمن برنامج الخطط الفردية والتدريب على رأس العمل.

وأشاد سموه بالجهود الموفقة من الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة بمختلف المواقف منوها سموه لما يجده رجل الأمن من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة في مجال التدريب .

فيما عبر العقيد الزهراني عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على المتابعة والدعم المتواصل للدفاع المدني بجدة، سائلاً المولى أن يبارك بالجهود وأن تكون وفق تطلعات الجميع.

 

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