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التعويضات التي تستحقها عند عدم التزام مقدم الخدمة الكهربائية بالمعايير

التعويضات التي تستحقها عند عدم التزام مقدم الخدمة الكهربائية بالمعايير
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء، عن الحالات التي يستحق فيها المواطن الحصول على تعويض مالي إذا لم يلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بمعايير الخدمة.

وأوضحت الهيئة أنّ مقدم الخدمة يكون مسؤولًا تجاهها عن وضع العمليات والإجراءات المناسبة؛ لتجميع الأدلة اللازمة للتحقق من الالتزام بالمعايير المضمونة، ويستطيع مقدم الخدمة تحقيق ذلك خاصة من خلال وضع نظام شكاوى مناسب لحالات التتبع.

ووضعت التعويضات من قبل الهيئة من أجل التعويض المادي للمستهلكين عن المتاعب التي يتعرضون لها عند الإخفاق بالمعايير المضمونة، وقد حددت الهيئة مستويات الغرامة بناءً على مراجعة أنظمة التعويضات المماثلة العالمية مع الوضع في الاعتبار الظروف والاعتبارات الخاصة بالسوق في المملكة.

تعرّف على الحالات التي تستحق فيها تعويض مالي إذا لم يلتزم مُقدم الخدمة الكهربائية بمعايير الخدمة، من خلال الاطلاع على دليل المعايير المضمونة (من هنا)

أبرز التعويضات التي تستحقها عند عدم التزام مقدم الخدمة الكهربائية بالمعايير في هذه الصور:

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