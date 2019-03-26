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5 طرق منزلية للوقاية من أمراض القلب

5 طرق منزلية للوقاية من أمراض القلب
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تواصل – وكالات:

تمثل أمراض القلب السبب الرئيسي للنوبات القلبية التي تودي بحياة الملايين سنوياً، ولكن من الممكن الوقاية منها اعبر اختبارات وسلوكيات يمكن للمرء القيام بها في المنزل.

فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساهم في معرفة مدى قابلية جسمك للإصابة بأمراض القلب، وطرق تقليل مخاطر الإصابة بها، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية:

１- مراقبة ضغط الدم
بما أن ضغط الدم هو أحد مسببات أمراض القلب، فإن مراقبته منزلياً بات أمراً سهلاً وفي المتناول، وذلك باستخدام مقياس ضغط الدم الذي يمكن الحصول عليه من الصيدلية.

２- مراقبة نسبة السكر
تعد زيادة نسبة السكر في الدم، أحد أهم المسببات التي تؤدي إلى أمراض القلب، إلا أن مراقبة نسبة السكر بات أمراً سهلاً عبر جهاز خاص متوفر في الصيدليات.

３- تحسين النظام الغذائي
ينصح باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والمسكرات والبذور والبقوليات والدهون الغير مشبعة للتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وبحسب الخبراء فإن الفواكه والخضروات تحتوي على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة التي تساهم في تحسين صحة القلب.

４- ممارسة الرياضة
إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لديها القدرة على خفض ضغط الدم، ودرء خطر الإصابة بالسكري والتهابات الكلية، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

５- التقليل من الإجهاد
يؤدي الإجهاد المزمن إلى الإصابات بالالتهابات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت، لذا ينصح الأطباء بممارسة الرياضة لمدة 10 دقائق في اليوم للتقليل من الإجهاد.

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