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«الهلال الأحمر» تعلن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الهلال الأحمر» تعلن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية على فئة «فني» بمسمى «فني إسعاف وطب طوارئ» عن طريق المسابقة الوظيفية، مهيبة بالمتقدمين على قوائم «جدارة» بوزارة الخدمة المدنية ضرورة التقديم على هذه الوظائف.

وأوضحت الهيئة أن الشروط المطلوب توافرها في المتقدم هي: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حاصلاً على دبلوم لا تقل مدته عن سنتين في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ، أن يكون حاصلا على تسجيل مهني ساري المفعول وتصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية، أن يكون لائقا صحيا للوظيفة المطلوبة.

من بين الشروط أيضا، أن يحمل المتقدم لشغل الوظيفة رخصة قيادة سعودية سارية المفعول، أن يجتاز التقييم المعد من قبل هيئة الهلال الأحمر لشغل هذه الوظيفة، أن يقدم أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً، أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة في أي منطقة من مناطق المملكة.

وأوضحت أن التقديم على هذه الوظائف يتم من خلال زيارةموقع الهيئة الرسميعلى شبكة الإنترنت ، والدخول إلىرابط التقديم، وإرفاق جميع المستندات على ملف «PDF» (الهوية الوطنية، المؤهل العلمي، معادلة الشهادة لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة، التصنيف المهني، رخصة القيادة)، موضحة أن التقديم على هذه الوظائف ينتهي بتاريخ 1440/8/1 الموافق 2019/4/6.

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