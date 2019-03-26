إزالة 30 منطقة عشوائية بالعاصمة المقدسة

تواصل – مكة المكرمة:

نجحت أمانة العاصمة المقدسة في إزالة 30 منطقة عشوائية من إجمالي 60 منطقة، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية .

صرح بذلك، خالد فدا، وكيل الأمانة خلال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، مشيراً إلى نجاح عدة نماذج لتطوير العشوائيات منها منطقة جبل عمر على مساحة 230 ألف متر، ومشروع طريق الملك عبد العزيز بطول 4 كلم بين محطة قطار الحرمين إلى الدائري والذي يخترق 7 مناطق عشوائية.

وأشار وكيل الأمانة أن منطقة مكة المكرمة هي الأكثر نموًّا في عدد السكان ومخطط تطويرها تم إعداده منذ 7 سنوات إلا أن رقعة الاتساع أدت إلى زيادة المخططات السكنية إلى 450 مخططاً.

كما أكد مستشار أمين مكة المكرمة الدكتور عبد القادر أمير، أن العمل جارٍ على تطوير اللوائح التنفيذية حيث مر عليها أكثر من 12 عاماً، بهدف تطوير العشوائيات ومناطق البناء.