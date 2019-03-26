إنجاز 61% من طريق «حائل – الروضة» وفتحه أمام حركة السير

تواصل – واس:

كشفت وزارة النقل عن انتهائها من تنفيذ 61% من طريق حائل / الروضة المزدوج وفتحه أمام حركة السير، حيث انتهت مؤخرا من تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الطريق ليصبح إجمالي ما أنجز 43 كيلو متراً من الطريق البالغ طوله 70 كيلو متراً .

وبين فرع وزارة النقل في منطقة حائل، أن المرحلة الأولى من الطريق بطول 20 كيلو متراً التي تبدأ من حائل سيتم معاودة العمل بها خلال الفترة القريبة القادمة من قبل المقاول الجديد، الذي تم ترسية المشروع عليه، بعد أن تم سحبه من المقاول السابق؛ لتأخره في إنجاز الأعمال بالطريق، الذي وصلت نسبة الأعمال المنجزة فيه (65%) وقتها.

وأوضحت الوزارة أن طريق حائل / الروضة يعد محورا رئيسيا يربط حائل بجنوبها، فضلاً عن أنه يصل المناطق السياحية في الصحراء والأودية والشعاب في جنوبي حائل خصوصا في موسم الأمطار، كما يخدم العابرين باتجاه جنوب مدينة حائل وسوق المواشي الجنوبية، والمسلخ الجنوبي، ومخطط المدائن السكني، ومرورات، والعش، والحامرية، والظربة، والروضة، والعوشزية، والوسيطا والوهيبية والبعايث.

وذكرت أنه روعي في تنفيذ الجزء المنتهي من الطريق توفير وسائل السلامة عليه، وذلك بوضع لوحات إرشادية وتحذيرية، مشيرة إلى أن الطريق مرتبط بمواقع برية مشهورة وكثيراً ما يسلكه المتنزهون إلى تلك المواقع الطبيعية البرية كالمشط وأبو نمر، علاوة عن استخدامه من قبل المعلمين والمعلمات أثناء ذهابهم لعملهم وكذلك في إيابهم.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ الطرق ليسهم في ربط المدن والمناطق بعضها ببعض من أجل دعم عملية التنمية في مختلف أرجاء المملكة، الذي بدوره يسهم في انتشار الخدمات المقدمة من القطاعات الأخرى.