رسمياً.. «أوبر» تستحوذ على «كريم» في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار

تواصل – الرياض:

توصلت شركتا “أوبر” و”كريم” إلى اتفاقية تستحوذ بموجبها “أوبر” على “كريم” مقابل 3.1 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار سندات، و1.4 مليار دولار نقداً، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.

وبموجب الاتفاقية ستظل “كريم” تعمل تحت علاماتها التجارية الخاصة كوحدة تابعة لـ”أوبر”، كما ستظل تطبيقات الشركتين تعمل تحت علاماتها التجارية المنفصلة.

على صعيد متصل، توقعت “مجموعة الطيار” -التي تملك حصة قدرها 14.7% من “كريم”- أن تبلغ قيمة أرباحها من الصفقة 1.78 مليار ريال، مبينةً أنها سوف تسجل 1.34 مليار ريال من إجمالي الأرباح المتوقعة خلال العام الجاري، والباقي ستتم إضافته بعد استيفاء جميع شروط الاتفاقية.

بدورها، أعلنت شركة “الاتصالات السعودية” –التي تمتلك حصة مباشرة من كريم تبلغ تقريباً 8.8%- أن نصيبها من هذا الاستحواذ سيبلغ 1.03 مليار ريال، جزء نقدي وجزء عن طريق سندات مالية في “أوبر” قابلة للتحويل، مع تحديد التقسيم النهائي للمبلغ في نهاية الصفقة.

ومن جانبها أعلنت المملكة القابضة إتمامها بيع أسهمها في شركة كريم لشركة أوبر بصفقة بلغت قيمتها 1.25 مليار ريال كجزء من عملية الاستحواذ.

وأوضحت أن شروط الصفقة تتضمن مبلغ 565 مليون ريال نقدا وكذلك الحصول على سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة أوبر بقيمة 685 مليون ريال، مبينة أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 765 مليون ريال.

يذكر أن “كريم” المتخصصة في خدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية تأسست عام 2012، ويقع مقرها في دبي، ولديها 30 مليون مستخدم عبر 90 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.