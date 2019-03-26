تعليم الرياض يوجه بعدم تكليف الطلاب أعباء مالية لإقامة الاحتفالات

تواصل – الرياض:

وجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، في تعميم وزع على جميع إدارات التعليم بالمنطقة، بعدم التوسع في تنظيم الاحتفالات ومناسبات التكريم بالمدارس، والتركيز على العملية التعليمية داخل الصف.

وشدد الوهيبي على ضرورة عدم تكليف الطلاب والطالبات بأي تكاليف مالية أو عينية لإقامة الاحتفالات، مضيفاً أن تنظيم الاحتفالات ومناسبات التكريم وغيرها يجب أن تكون في أوقات محددة دون أن تؤثر سلبياً على سير العملية التعليمية أو اليوم الدراسي.

وأشار التعميم إلى أن هذا التوجيه يأتي في إطار توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بأهمية عدم هدر الوقت والجهد في ما يؤثر سلبياً على سير العملية التعليمية، والتركيز على ما من شأنه رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، وعدم المبالغة في إقامة الاحتفالات ومناسبات التكريم في المدارس.