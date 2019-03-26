الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

تعليم الرياض يوجه بعدم تكليف الطلاب أعباء مالية لإقامة الاحتفالات

تعليم الرياض يوجه بعدم تكليف الطلاب أعباء مالية لإقامة الاحتفالات
0

تواصل – الرياض:

وجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، في تعميم وزع على جميع إدارات التعليم بالمنطقة، بعدم التوسع في تنظيم الاحتفالات ومناسبات التكريم بالمدارس، والتركيز على العملية التعليمية داخل الصف.

وشدد الوهيبي على ضرورة عدم تكليف الطلاب والطالبات بأي تكاليف مالية أو عينية لإقامة الاحتفالات، مضيفاً أن تنظيم الاحتفالات ومناسبات التكريم وغيرها يجب أن تكون في أوقات محددة دون أن تؤثر سلبياً على سير العملية التعليمية أو اليوم الدراسي.

وأشار التعميم إلى أن هذا التوجيه يأتي في إطار توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بأهمية عدم هدر الوقت والجهد في ما يؤثر سلبياً على سير العملية التعليمية، والتركيز على ما من شأنه رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات، وعدم المبالغة في إقامة الاحتفالات ومناسبات التكريم في المدارس.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعليم الليث يعتمد العمل بالدوام الصيفي.. والتنفيذ غدًا

تعليم الليث يعتمد العمل بالدوام الصيفي.. والتنفيذ غدًا

4 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف عليها

4 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف عليها

«بديلات محو الأمية»: «التعليم» حرمتنا من التعيين وأخرجتنا من الأمر السامي

«بديلات محو الأمية»: «التعليم» حرمتنا من التعيين وأخرجتنا من الأمر السامي

«تعليم الرياض» تطلق جائزة «أصيل للتميز» بالمدارس الأهلية

«تعليم الرياض» تطلق جائزة «أصيل للتميز» بالمدارس الأهلية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
تدوينات حرة

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

المزيد
يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد
بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>