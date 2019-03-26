الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

وزير العمل يطَّلِع على خدمات «هدف» بالحدود الشمالية

وزير العمل يطَّلِع على خدمات «هدف» بالحدود الشمالية
0

تواصل – واس:

اطَّلع وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، في زيارة ميدانية على الخدمات والبرامج ومبادرات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها فرع الصندوق في منطقة الحدود الشمالية، لأصحاب العمل والباحثين عن عمل من أبناء وبنات المنطقة، وذلك خلال جولته في منطقة الحدود الشمالية.

واستمع المهندس الراجحي أثناء الزيارة، لشرح مفصل من مدير عام فرع “هدف” في المنطقة يزيد السبيق، عن جهود الفرع للمستفيدين من خدماته من أبناء وبنات المنطقة، وما يقدمه من برامج لدعم تأهيل وتدريب الباحثين والباحثات عن عمل في المنطقة، إضافة إلى المحفزات المقدمة لأصحاب العمل لتوطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من الوظائف في سوق العمل.

يذكر أن فروع صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف المناطق، قد شرعت في وقت سابق، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.

وتهدف مبادرة تحويل الفروع، إلى تطبيق نموذج عمل مراكز التأهيل والتوظيف في جميع فروع الصندوق، عبر التركيز على توظيف طالبي العمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ومتابعة استقرارهم الوظيفي، وتحقيق مستهدفات التوظيف، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لمنشآت القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم الوظيفية وتوطين الوظائف المنتجة والمستقرة والمستدامة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

800 ريال شهرياً قيمة دعم نقل الموظفة السعودية في القطاع الخاص

800 ريال شهرياً قيمة دعم نقل الموظفة السعودية في القطاع الخاص

وزير العمل: مبادرات جديدة لتحفيز القطاع الخاص خلال أيام (فيديو)

وزير العمل: مبادرات جديدة لتحفيز القطاع الخاص خلال أيام (فيديو)

وزير العمل يكشف حجم نمو توظيف المواطنين بالقطاع الخاص

وزير العمل يكشف حجم نمو توظيف المواطنين بالقطاع الخاص

بدء تجهيز المساجد لشهر رمضان بالحدود الشمالية

بدء تجهيز المساجد لشهر رمضان بالحدود الشمالية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
تدوينات حرة

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

المزيد
يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد
بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>