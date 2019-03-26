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بالفيديو.. «العمل» توضح خيارات الدعم السكني للموظف الحكومي

بالفيديو.. «العمل» توضح خيارات الدعم السكني للموظف الحكومي
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شرحاً مفصلاً عن خيارات الدعم السكني للموظف الحكومي.

وعبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة العمل على “تويتر” استعرضت الوزارة كل الخيارات أمام الموظفين.

وأوضحت الوزارة أن برنامج الإسكان يعمل عبر جهاته الـ16 على توفير كافة التسهيلات لتملّك المنزل الأول وآخرها التسهيل للموظفين والمتقاعدين ممن بلغت أعمارهم 50 عاماً فأكثر.

وذلك بقرض حسن ميسر السداد للمدنيين يصل إلى 140 ألف ريال مضافًا على القرض الأساسي الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

لمزيد من الشرح والتوضيح شاهد الفيديو:

https://youtu.be/iUDIjnbgIjw

 

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