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مجمع الملك فهد يوزع 99 ألف نسخة من مختلف إصداراته

مجمع الملك فهد يوزع 99 ألف نسخة من مختلف إصداراته
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تواصل – فريق التحرير:

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال شهر جمادى الآخرة الماضي 1440هـ، ما مجموعه 99.027 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 73.517 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و4.819 نسخة من الأجزاء, و24 نسخة من التسجيلات, و11.812 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و8.855 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر جمادى الآخرة الماضي 1440هـ، وصل إلى 315.330.784 نسخة من مختلف الإصدارات.

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