يقضي على «الواسطة».. ابتكار «روبوت» لإجراء مقابلات التوظيف

تواصل – وكالات:

يمكن أن يتعرض أي متقدم لوظيفة في أي مكان في العالم لأي نوع من أنواع التحيز أو التعصب سواء للعرق أو النوع بشكل لا شعوري من مسؤول الموارد البشرية الذي يجري المقابلة، ولكن بفضل “روبوت الموارد البشرية”، قيد التطوير حالياً، ستصبح هذه الحوادث جزءاً من الماضي، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

من المقرر أن يقوم الروبوت “تنغاي”، بالحكم على قدرات المتقدم للوظيفة بشكل محايد تماماً. ويستطيع الروبوت تنغاي أن يتبادل الحديث وأن يبتسم، فيما يتوخى برنامجه للذكاء الصناعي عدم التحيز سواء للعرق أو النوع وغيرها من العوامل المؤثرة.