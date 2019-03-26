الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

«البنتاجون» ينقذ «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك

«البنتاجون» ينقذ «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك
0

تواصل – وكالات:

أعلن البنتاجون أنّ وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سمح أمس (الاثنين) بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشييده على الحدود مع المكسيك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنّ شاناهان “أذن لقائد لواء الهندسة في سلاح البرّ بالبدء بتخطيط وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي” التي طلبت من البنتاجون بناء سياج بطول 92 كيلومتراً وارتفاع 5,5 متر، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو (تكساس).

يذكر أن الكونجرس الأمريكي رفض الموافقة على تمويل بناء الجدار الذي يحاول الرئيس الجمهوري تشييده على الحدود مع المكسيك منذ تسلّمه السلطة.

وأعلن ترامب في 15 فبراير “حالة طوارئ وطنية” على الحدود، في إجراء استثنائي يتيح له تخطي البرلمانيين والحصول على تمويل بأكثر من 8 مليارات دولار لإنجاز مشروعه.

وأثار هذا الإجراء الاستثنائي غضب خصوم ترامب الديموقراطيين، وحفيظة حلفائه الجمهوريين في الكونغرس الذين يخشون من أن يشكّل ما أقدم عليه سابقة يمكن أن يستند إليها في المستقبل رئيس ديموقراطي للالتفاف على إرادة الكونغرس تحقيقاً لمآرب سياسية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ترامب» يعترف رسمياً بسيادة الاحتلال الصهيوني على «الجولان»

«ترامب» يعترف رسمياً بسيادة الاحتلال الصهيوني على «الجولان»

«ترامب»: «جوجل» ساعدت الجيش الصيني بدعم «كلنتون»

«ترامب»: «جوجل» ساعدت الجيش الصيني بدعم «كلنتون»

«ترامب» في ورطة.. حكم جديد بالسجن على مدير حملته الانتخابية السابق

«ترامب» في ورطة.. حكم جديد بالسجن على مدير حملته الانتخابية السابق

رئيسة «النواب الأمريكي»: عزل ترامب يُقسم البلاد.. وهو لا «يستحق العناء»

رئيسة «النواب الأمريكي»: عزل ترامب يُقسم البلاد.. وهو لا «يستحق العناء»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
تدوينات حرة

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

المزيد
يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد
بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>