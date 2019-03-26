«البنتاجون» ينقذ «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك

تواصل – وكالات:

أعلن البنتاجون أنّ وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سمح أمس (الاثنين) بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشييده على الحدود مع المكسيك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنّ شاناهان “أذن لقائد لواء الهندسة في سلاح البرّ بالبدء بتخطيط وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي” التي طلبت من البنتاجون بناء سياج بطول 92 كيلومتراً وارتفاع 5,5 متر، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو (تكساس).

يذكر أن الكونجرس الأمريكي رفض الموافقة على تمويل بناء الجدار الذي يحاول الرئيس الجمهوري تشييده على الحدود مع المكسيك منذ تسلّمه السلطة.

وأعلن ترامب في 15 فبراير “حالة طوارئ وطنية” على الحدود، في إجراء استثنائي يتيح له تخطي البرلمانيين والحصول على تمويل بأكثر من 8 مليارات دولار لإنجاز مشروعه.

وأثار هذا الإجراء الاستثنائي غضب خصوم ترامب الديموقراطيين، وحفيظة حلفائه الجمهوريين في الكونغرس الذين يخشون من أن يشكّل ما أقدم عليه سابقة يمكن أن يستند إليها في المستقبل رئيس ديموقراطي للالتفاف على إرادة الكونغرس تحقيقاً لمآرب سياسية.