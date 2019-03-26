طيران الاحتلال الصهيوني يجدد قصف قطاع غزة.. رغم التهدئة

تواصل – وكالات:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة مواقع في قطاع غزة وذلك بعد وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية تحدثت في وقت سابق من صباح الثلاثاء، عن وجود قصف إسرائيلي جديد غرب قطاع غزة، وتحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق القطاع.

وأضافت – وفقاً للعربية نت – أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعاً للفصائل الفلسطينية جنوب غرب غزة، فيما سُمع دوي انفجارات في غزة إضافة إلى سماع صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة نتيجة لتجدد القصف.

وتأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان فجر الثلاثاء أن 30 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل منذ الساعة العاشرة ليلاً (20:00 غرينتش)، ليصل إلى 60 إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على الدولة العبرية منذ بدأ تبادل إطلاق النار مساء الاثنين.

وأضاف جيش الاحتلال الصهيوني أنه شن منذ الساعة العاشرة من ليل الاثنين 15 غارة جوية جديدة استهدفت أهدافاً عدّة في غزة، بينها مجمع عسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لتضاف بذلك إلى عشرات الغارات التي دكت قبل ذلك بساعات القطاع المحاصر.

وأكد في بيانه أنه “مستعد لمختلف السيناريوهات وسيزيد من عملياته بحسب ما تقتضيه الضرورة”.

وكانت حركة حماس أعلنت مساء الاثنين التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، نتيجة تدخل مصري وإثر موجة جديدة من التصعيد العسكري في القطاع.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان، إن “الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة” قد نجحت.

وذكرت مصادر فلسطينية أن وقف النار دخل حيز التنفيذ عند الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).