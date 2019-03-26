السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

نورة الكِدادات

كثيراً ما تجد المرشدة أنها أمام طالبات يمارسن العدوان سواء كان عدواناً بدنياً أو لفظياً أو فيزيقياً نحو الذات أو نحو الآخرين أو نحو الممتلكات العامة؛ وعلى المرشدة أن تعرف الأساليب التي تعبر بها الطالبة عن عدوانها وكذلك الأسباب والدوافع والعوامل والظروف التي تقودها لهذا السلوك، وإيماناً مناّ بأن كل سلوك لا بد أن تكون له أسباب، فقد تكون أساليب التنشئة الاجتماعية التي تخضع لها الطالبة أو ظروف الحرمان والإحباط والقسوة أو الدلال الزائد أو الطرد والنبذ وما قد يصاحب من تفكك أسري وأزمات تمر بها الطالبة؛ ولقد جاءت بعض الدراسات التي تؤكد أن الأشخاص الذين مارسوا العدوان أنهم قد خضعوا لنوع صارم وحازم من التربية في صغرهم، ولم يكن يسمح لهم بحرية التعبير عن أنفسهم.

وقد يكون العدوان نتيجة لفشل الطالبة في دراستها وعدم قدرتها على أن تكون متفوقة ناجحة تحقيقاً لرغبة الأهل؛ ولا شك أن السلوك الإنساني بما فيه سلوك العدوان سلوك معقد وليس بسيطاً، ومن الوسائل العلاجية الفعالة التي أكد عليها “باخ” في نظريته العدوان الإبداعي وهو نظام وعلاج نفسي وطريقة تعليم مصممة لتحسين مهارات الناس مع الآخرين والحفاظ على علاقاتهم السوية، فتقدم المرشدة تمارين تدريبية وتكثف حصص الأنشطة التي تركز على الرسم والتلوين والخياطة والأشغال اليدوية والأعمال التي تستخدم فيها الأدوات المعقدة، حتى تقلل من التأثيرات المؤدية للعدوان.