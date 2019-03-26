الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

0
السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
نورة الكِدادات

كثيراً ما تجد المرشدة أنها أمام طالبات يمارسن العدوان سواء كان عدواناً بدنياً أو لفظياً أو فيزيقياً نحو الذات أو نحو الآخرين أو نحو الممتلكات العامة؛ وعلى المرشدة أن تعرف الأساليب التي تعبر بها الطالبة عن عدوانها وكذلك الأسباب والدوافع والعوامل والظروف التي تقودها لهذا السلوك، وإيماناً مناّ بأن كل سلوك لا بد أن تكون له أسباب، فقد تكون أساليب التنشئة الاجتماعية التي تخضع لها الطالبة أو ظروف الحرمان والإحباط والقسوة أو الدلال الزائد أو الطرد والنبذ وما قد يصاحب من تفكك أسري وأزمات تمر بها الطالبة؛ ولقد جاءت بعض الدراسات التي تؤكد أن الأشخاص الذين مارسوا العدوان أنهم قد خضعوا لنوع صارم وحازم من التربية في صغرهم، ولم يكن يسمح لهم بحرية التعبير عن أنفسهم.

وقد يكون العدوان نتيجة لفشل الطالبة في دراستها وعدم قدرتها على أن تكون متفوقة ناجحة تحقيقاً لرغبة الأهل؛ ولا شك أن السلوك الإنساني بما فيه سلوك العدوان سلوك معقد وليس بسيطاً، ومن الوسائل العلاجية الفعالة التي أكد عليها “باخ” في نظريته العدوان الإبداعي وهو نظام وعلاج نفسي وطريقة تعليم مصممة لتحسين مهارات الناس مع الآخرين والحفاظ على علاقاتهم السوية، فتقدم المرشدة تمارين تدريبية وتكثف حصص الأنشطة التي تركز على الرسم والتلوين والخياطة والأشغال اليدوية والأعمال التي تستخدم فيها الأدوات المعقدة، حتى تقلل من التأثيرات المؤدية للعدوان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

رسالة إلى أحفادنا

رسالة إلى أحفادنا

التطرف الجديد

التطرف الجديد

عدونا واحد

عدونا واحد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد
بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>