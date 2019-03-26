الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

المملكة ترفض إعلان أمريكا بشأن «الجولان»: أرض عربية سورية محتلة

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

قضايا ضد «فيس بوك ويوتيوب» بسبب مذبحة المسجدين

قضايا ضد «فيس بوك ويوتيوب» بسبب مذبحة المسجدين
0

تواصل – وكالات:

قالت واحدة من المنظمات الرئيسية التي تمثل المسلمين في فرنسا أمس الاثنين إنها تقاضي فيس بوك ويوتيوب واتهمتهما بالتحريض على العنف بالسماح ببث تصوير مذبحة كرايستشيرش في نيوزيلندا على الموقعين.

وقال المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إن الشركتين نشرتا مواد حرضت على الإرهاب وأضرت بكرامة البشر. ولم يصدر تعليق من أي من الشركتين على الدعوى ضدهما.

ونقل المسلح هجومه على المسجدين في نيوزيلندا في 15 مارس  في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك لمدة 17 دقيقة قبل أن يتم نسخ الفيديو ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فيسبوك إنه عمل سريعاً لإزالة مئات الآلاف من النسخ. ولكن بعد ساعات قليلة من الهجوم، ظل بالإمكان العثور على الفيديو على فيس بوك وتويتر ويوتيوب التابع لألفابت، فضلاً عن تطبيقي إنستغرام وواتس اب المملوكين لفيس بوك.

وقال رئيس مرصد الإسلاموفوبيا بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عبد الله زكري، إن المنظمة رفعت دعوى قضائية رسمية ضد فيس بوك ويوتيوب في فرنسا.

وواجهت الشركتان انتقادات واسعة النطاق بسبب تلك اللقطات، فيما كتب رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي خطاباً الأسبوع الماضي إلى كبار المديرين التنفيذيين لأربع شركات تكنولوجية كبرى يحثهم على القيام بعمل أفضل لإزالة المحتوى السياسي العنيف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حضانة أطفال» الهدف الثالث لـ «قاتل المصلين» في نيوزيلندا

«حضانة أطفال» الهدف الثالث لـ «قاتل المصلين» في نيوزيلندا

أم أردنية ذهبت لتشييع ابنها في نيوزيلندا.. فماتت بجواره

أم أردنية ذهبت لتشييع ابنها في نيوزيلندا.. فماتت بجواره

سياسي دنماركي متطرف يحرق المصحف.. وآخر يتحرش بالمسلمين أثناء صلاتهم

سياسي دنماركي متطرف يحرق المصحف.. وآخر يتحرش بالمسلمين أثناء صلاتهم

بعد مذبحة المسجدين.. نيوزيلندا تحظر البنادق نصف الآلية والهجومية

بعد مذبحة المسجدين.. نيوزيلندا تحظر البنادق نصف الآلية والهجومية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع
تدوينات حرة

السلوك العدواني وعلاجه بالإبداع

المزيد
يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً
مقالات

يا كُتَّاب المستقبل .. اقرأوا كثيراً

المزيد
بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>