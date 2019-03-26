أمانة الجوف تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاقد

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أنه إلحاقاً لإعلانات الهيئة السابقة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية على فئة فني بمسمى (فني إسعاف وطب طوارئ) عن طريق المسابقة الوظيفية ، كما تهيب الهيئة للمتقدمين على قوائم جدارة بوزارة الخدمة المدنية بضرورة التقديم على هذه الوظائف.
» الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على دبلوم مدته لا تقل عن سنتين في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ.
3- أن يكون حاصلاً على تسجيل مهني ساري المفعول وتصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية.
4- لائقاً صحياً للوظائف المطلوبة.
5- يحمل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.
6- أن يجتاز التقييم المعد من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي لشغل هذه الوظيفة.
7- أن يقدم أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً.
– أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.
» الوثائق المطلوبة إرفاقها عند التقديم:
1- الهوية الوطنية.
2- المؤهل العلمي
3- معادلة الشهادة لمن حصل عليها من خارج المملكة.
4- التصنيف المهني.
5- رخصة القيادة.
» للتقديم من خلال موقع الهيئة الإلكتروني https://www.srca.org.sa في موعد أقصاه السبت 1440/8/1هـ (الموافق 2019/4/6م).
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