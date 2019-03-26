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مرعبة حقًا.. الأمم المتحدة تتحرك في مواجهة «الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل»

مرعبة حقًا.. الأمم المتحدة تتحرك في مواجهة «الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل»
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تواصل – وكالات:

حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خبراء الذكاء الاصطناعي المجتمعين حاليًا في جنيف على المضي قدمًا في عملهم لتقييد تطوير أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

وقال الأمين العام في رسالة وجهها إلى فريق الخبراء الحكوميين:” إن الآلات التي لديها القدرة و حرية التصرف في أخذ الأرواح دون تدخل بشري، غير مقبولة سياسيًا وبغيضة أخلاقيًا، ويجب حظرها بموجب القانون الدولي”.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن الوقت قد حان لأن تملي لجنة الخبراء قواعد استخدام تلك الأسلحة، مضيفًا لأعضاء اللجنة “مهمتكم الآن هي تضييق هذه الاختلافات وإيجاد أكثر الطرق فعالية للمضي قدمًا.. العالم يراقب وعقارب الساعة تدق والبعض الآخر أقل تفاؤلاً، آمل أن تثبتوا أنهم مخطئون”.

وشبّه أنطونيو غوتيريس الذكاء الصناعي بـ “حدود جديدة تتوسع بسرعة كبيرة “. وقال :” إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تسريع التقدم نحو حياة كريمة، في سلام ورخاء، لجميع الناس”، مضيفًا أن هناك أيضًا تحديات خطيرة وقضايا أخلاقية يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك الأمن السيبراني وحقوق الإنسان و الخصوصية.

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