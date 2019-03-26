أبل تصدر نظامي iOS 12.2 و macOS 10.14.4.. التفاصيل

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تواصل – وكالات:

أعلنت آبل أن أحدث إصدارات أنظمتها للتشغيل ستصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وتتضمن التحديثات دعمًا للخدمات الجديدة التي أعلنتها، أمس الإثنين، بما في ذلك News+، مع المجلات وعروض المحتوى الحصرية.

وتشمل الميزات الجديدة الأخرى على نظام iOS 12.2 شخصيات أنيموجي Animoji جديدة، إضافةً إلى بعض التغييرات الإضافية.

وتضيف التحديثات دعماً للأجهزة الجديدة التي أُعلنت في الأسبوع الماضي، بما فيها أجهزة آيباد الجديدة وسماعات AirPods اللاسلكية الجديدة مع دعم “Hey Siri” المقدم من خلال رقاقات H1.

وهناك أيضًا تغييرات مهمة لدعم الشحن اللاسلكي AirPower، رغم أن الجهاز لم يصدر بعد.

ويضيف iOS 12.2 قدرة سيري Siri على تشغيل مقاطع فيديو من جهاز آي أو إس iOS إلى Apple TV، ويُمكن الطلب من سيري عبر جهاز آيفون أو آيباد تشغيل أي فيديو أو عرض أو فيلم أو لعبة رياضية أو قناة على Apple TV.

وتمنح عناصر التحكم في التلفزيون في مركز التحكم وعلى قفل الشاشة وصولاً سريعًا إلى عناصر التحكم في التلفزيون، وتتيح تعدد مهام AirPlay للفيديو استعراض تطبيقات أخرى، وكذلك تشغيل ملفات الصوت والفيديو القصيرة الأخرى محلياً على الجهاز دون انقطاع AirPlay

ويمكن لعملاء Apple Pay Cash الآن تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية على الفور باستخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة، ويعرض تطبيق Wallet الآن بشكل مريح معاملات الخصم والائتمان من Apple Pay مباشرة أسفل البطاقة.

ويعرض متصفح سفاري الآن تحذيرات عند تحميل صفحات ويب غير المشفرة، بينما تسلط علامة التبويب استعراض، في آبل ميوزك المزيد من الضوء على اختيارات المحررين في صفحة واحدة، ما يسهل اكتشاف الموسيقى وقوائم التشغيل الجديدة وغيرها.

ويتضمن هذا التحديث أيضاً تحسينات وإصلاحات للأخطاء الأخرى، ويدعم مؤشر جودة الهواء في خرائط الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند.

كما يتضمن معلومات في الإعدادات عن الوقت المتبقي في فترة ضمان جهازك، ويدعم النص في الوقت الحقيقي للمكالمات الهاتفية عبر جهاز آيفون قريب على آيباد و iPod Touch.

ويعرض أيقونة 5G E لهواتف iPhone 8 والإصدارات الأحدث، وأجهزة iPad Pro بقياس 12.9 إنش (الجيل الثالث) و iPad Pro بقياس 11 إنش للإشارة إلى وجود المستخدمين في منطقة تتوفر فيها شبكة 5G Evolution AT&T.

ويحسن التحديث جودة التسجيلات الصوتية في الرسائل، والاستقرار والأداء من Apple TV Remote على iOS، ويعمل على إصلاح مشكلة منعت بعض المكالمات من الظهور في مركز الإشعارات.

ويعالج مشكلة تتعلق بحجم تخزين بعض التطبيقات الكبيرة في الرسم البياني لشريط التخزين غير الصحيحة، بالإضافة إلى إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى تشغيل المذكرات الصوتية تلقائياً بعد الاتصال بجهاز بلوتوث بالسيارة، وحل مشكلة منع إعادة تسمية التسجيلات الصوتية.

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