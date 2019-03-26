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10 أسباب تُشعرك بالجوع بشكل دائم

10 أسباب تُشعرك بالجوع بشكل دائم
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تواصل – وكالات:

يشتكي البعض من الشعور بالجوع بشكل دائم، ويدفعهم ذلك إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة، ويؤدي بالنتيجة إلى البدانة وزيادة الوزن.

وقبل معالجة هذه المشكلة، يجب التعرف على أسبابها، ومحاولة تحديدها، ويمكن أن يتم ذلك بالاستعانة بطبيب مختص، يملك القدرة على معرفة ما يجعلك تشعر بالجوع، ويقدم لك الحل والعلاج المناسب.

وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تجعلك تشعر بالجوع بشكل دائم، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية:

1- الجفاف
جرب شرب كوبين من الماء عند الشعور بالجوع، وانتظر لمدة 15 إلى 20 دقيقة، فإذا زال هذه الشعور، فهذا يعني أنك تعاني من الجفاف، وبحاجة إلى السوائل.

2- الحميات القاسية
الأنظمة الغذائية التي تعمل على تخفيض كمية السعرات الحرارية بشكل كبير، عادة ما تجعلك تشعر بالتعب والإرهاق، والرغبة الشديدة بتناول الطعام.

3- قلة النوم
الحرمان من النوم (أقل من 5 ساعات في الليلة) يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون اللبتين، وهو الهرمون الذي يخبر دماغك بأنك تشعر بالشبع والامتاء.

4- إهمال وجبة الفطور
تناول الطعام في وقت الصباح يخفف من الشعور بالجوع خلال النهار، في حين أن إهمال هذه الوجبة، يمكن أن يولد آلاماً في المعدة، ويقود إلى الإكثار من تناول الوجبات الخفيفة والسريعة.

5- الشعور بالتوتر
الشعور بالتوتر يحفّز إنتاج هرمون الكورتيزول المسبب للجوع، وينصح الخبراء بممارسة الرياضة والنشاطات التي تساعد على التخلص من التوتر والاكتئاب.

6- الاستهلاك الخاطىء للكربوهيدرات
الكربوهيدرات المكررة والحلويات والمعجنات والصودا وغيرها من الوجبات الخفيفة غير الصحية يمكنها منحك الشعور بالشبع في الوقت الحالي، ولكنها تؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع لاحقاً، لأن هذه الأطعمة تسبب تغيرات جذرية في نسبة السكر في الدم.

7- عدم تناول ما يكفي من الطعام
سمعنا طويلة أن أفضل وسيلة للحفاظ على الصحة والرشاقة، هي تناول كميات أقل من الطعام والتحرك بشكل أكبر، لكن هذا يمكن أن يضر بشكل أكبر، حيث يحرم الجسم من كمية الطاقة التي يحتاجها.

8- عدم انتظام وجبات الطعام
تمنع هذه العادة جسمك من الشعور بالشبع والامتلاء، ومن الأفضل وضع جدول زمني محدد لكل وجبة من وجبات الطعام اليومية.

9- فقر الأطعمة بالعناصر الغذائية
يحتاج الجسم إلى نسب مناسبة من البرويتنات والألياف، بالإضافة إلى الدهون التي تساعد أيضاً على إنتاج هرمونات الشبع، لذلك من الضروري أن يحتوي نظامك الغذائي اليومية على كافة العناصر الغذائية الأساسية.

10- الأدوية
بعض العقاقير الطبية مثل المنشطات والأدوية المضادة للاكتئاب يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية، وفي حال حدوث ذلك يفضل مراجعة الطبيب المختص.

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