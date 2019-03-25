زيت موجود في كل منزل قد يسبب أمراضاً قاتلة

تواصل – وكالات:

توصلت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة غرناطة، أن الاستهلاك المستمر لزيت دوار الشمس قد يكون سببا في تطور أمراض الكبد بما فيها التليف والسرطان.

وأوضحت مجلة “Journal of Nutritional Biochemistry” التي نشرت نتائج الدراسة أن الباحثين درسوا وحللوا تأثير نوعين من الزيوت النباتية في صحة الجسم: زيت الزيتون وزيت دوار الشمس.

وأظهر تحليل جينوم الكبد عند الحيوانات بعد مضي الفترة المخصصة لتناول نوعي الزيت، وجود تغيرات في البنية التحتية في خلايا كبد الحيوانات التي تناولت يوميا زيت دوار الشمس، مما تسبب في ارتفاع حاد لإمكانية تطور مرض التهاب الكبد غير الكحولي، وهو مرض يسبب تطور الضمور الدهني والتهاب وتلف البنى الخلوية، ما يؤدي في النهاية إلى تليف الكبد أو الإصابة بالسرطان.

وأكد الباحثون أن حالة كبد الحيوانات التي تناولت زيت الزيتون كانت أفضل بكثير من الحيوانات التي تناولت زيت دوار الشمس.