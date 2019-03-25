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«تعليم صبيا» تكشف آخر تطورات حادث حريق سيارة المعلمات

«تعليم صبيا» تكشف آخر تطورات حادث حريق سيارة المعلمات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم في صبيا، أنها تابعت حادث احتراق السيارة التي كانت تُقِل مجموعة معلمات أثناء عودتهن من محافظة الداير بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم بن أحمد الحازمي، عدم وقوع أي إصابات بين المعلمات نتيجة الحادث العرضي.

وأشار الحازمي، إلى أن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، قد اطمأن في حينه على صحة المعلمات، وعلى قائد المركبة التي تُقلُّهن، موجهًا مكتب تعليم الداير بتقديم الخدمات اللازمة في هذا الشأن، مضيفا أن الدفاع المدني قد باشر الحادثة حسب الاختصاص، متمنيًا للجميع دوام السلامة.

وكان الحازمي قد وجه أمس الاثنين، بسرعة متابعة حالة المعلمات اللاتي تعرَّضت سيارة نقلهن لحادث مروري، وتأمين سيارة خاصة بديلة لنقلهن؛ لعملهن على حساب الإدارة لحين توفير سيارة لهن، وتهيئة كل الظروف وتوفير احتياجاتهن دون تأخير.

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