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طقس الثلاثاء.. توقعات بانخفاض الحرارة وغبار يعيق الرؤية بمعظم المناطق

طقس الثلاثاء.. توقعات بانخفاض الحرارة وغبار يعيق الرؤية بمعظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة انخفاض درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، يصاحبها رياح نشطة مثیرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقیة على معظم مناطق المملكة.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار ھطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبیة للرياض، والأجزاء الجنوبیة للشرقیة، ونجران، وعسیر، والباحة، ومرتفعات جازان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، أوضحت الأرصاد أن أعلى درجة حرارة ستشھدھا المملكة ستكون في شرورة بـ 38 درجة مئوية، وستسجل أدنى درجة لھا في طريف بـ 5 درجات مئوية.

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