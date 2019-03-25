كشف غموض قضية سرقة وتحرش في «شرائع مكة»

تواصل – مكة المكرمة:

تمكَّنت الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة الشرائع، من كشف غموض بلاغ تقدم به مقيم باكستاني يتهم فيه أحد الأشخاص بتهديده بسلاح أبيض، والاعتداء عليه، وسلب مبلغ مالي يقدر بنحو ثلاثة آلاف ريال.

وباشر مركز شرطة الشرائع بلاغ مقيم يتهم شاباً بالتحرش به وسرقة 3 آلاف ريال منه، ليتضح فيما بعد أنه بلاغ كاذب، حيث اعترف المقيم بتحرشه بالشاب، وأنه سرق محفظته ولاذ بالفرار وليس العكس.

وأُحيلت القضية لجهة الاختصاص، وكُشف عن كذب بلاغ المقيم، وسُلِّمت القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.‫