الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

بعد وفاة طالب جدة.. تعميم مهم من «التعليم» بشأن «المسابح المدرسية»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

200 أسرة تتسلم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي بالرياض (صور)

200 أسرة تتسلم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي بالرياض (صور)

كشف غموض قضية سرقة وتحرش في «شرائع مكة»

كشف غموض قضية سرقة وتحرش في «شرائع مكة»
0

تواصل – مكة المكرمة:

تمكَّنت الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة الشرائع، من كشف غموض بلاغ تقدم به مقيم باكستاني يتهم فيه أحد الأشخاص بتهديده بسلاح أبيض، والاعتداء عليه، وسلب مبلغ مالي يقدر بنحو ثلاثة آلاف ريال.

وباشر مركز شرطة الشرائع بلاغ مقيم يتهم شاباً بالتحرش به وسرقة 3 آلاف ريال منه، ليتضح فيما بعد أنه بلاغ كاذب، حيث اعترف المقيم بتحرشه بالشاب، وأنه سرق محفظته ولاذ بالفرار وليس العكس.

وأُحيلت القضية لجهة الاختصاص، وكُشف عن كذب بلاغ المقيم، وسُلِّمت القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.‫

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حيلة جديدة للسرقة.. عصابة تسلب شخصاً 34 ألف ريال في جدة (فيديو)

حيلة جديدة للسرقة.. عصابة تسلب شخصاً 34 ألف ريال في جدة (فيديو)

لحظة سرقة مسن في محل تجاري بطريقة ماكرة (فيديو)

لحظة سرقة مسن في محل تجاري بطريقة ماكرة (فيديو)

وفاة طفلين في حادث دهس على طريق السيل بمكة

وفاة طفلين في حادث دهس على طريق السيل بمكة

ضبط «أحداث» متهمين بسرقة مواشي من داخل حظيرة بـ«جازان»

ضبط «أحداث» متهمين بسرقة مواشي من داخل حظيرة بـ«جازان»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد
قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>