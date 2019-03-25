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«واتساب» يعلن 9 إجراءات قد تسبب حظر حسابات المستخدمين

«واتساب» يعلن 9 إجراءات قد تسبب حظر حسابات المستخدمين
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تواصل – وكالات:

أعلن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب” عن مجموعة من المحظورات، التي قد تتسبب في فقدان المستخدمين حساباتهم.

وكشف تقرير نشرته صحيفة “ذا ناشيونال تليغراف”، أن واتساب حالياً بات صارماً للغاية فيما يتعلق بتنفيذه لقواعد الخصوصية؛ ما يجعل أي شخص عرضة للحظر أو فقدان حسابه بصورة أخطر مما سبق.

ورصد الموقع ما وصفه بـ”المحظورات” على واتساب، التي جاءت على النحو التالي:

1 – محاولة إرسال أي رسائل أو صور أو مستندات إلى أشخاص ليسوا ضمن جهات اتصالك، خاصة إذا كانت “غير لائقة”؛ لأنه في حالة الإبلاغ عنه، سيتم إلغاء تنشيط الحساب بصورة مباشرة، بالأخص إذا ما تم حظره عدة مرات من قبل العديد من المستخدمين؛ ما قد يؤدي إلى فقدان المستخدم حسابه بصورة نهائية.

2 – إرسال الفيروسات أو البرمجيات الضارة إلى أي مستخدم آخر عبر “واتساب”، فهذا يؤدي إلى حظر الحساب بصورة مباشرة أيضاً.

3 – محاولة اختراق خوادم “واتساب” بغرض التجسس على حساب أي مستخدم آخر، أو استخدام نسخ “غير قانونية” أو مصرح بها من “واتساب”، مثل نسخة “واتسآب بلس” المزيفة.

4 – إرسال أي محتوى غير قانوني لأشخاص آخرين، وتلك خاصية تمنحها “واتساب” لأي مستخدم يرى أن هناك محتوى غير قانوني يرسل له، ولكن يتم دراسة الشكوى قبل إلغاء تنشيط أي حساب.

5 – إذا ما حاولت ولو لمرة واحدة تعديل رموز وأكواد وبرمجيات “واتساب”؛ لأن التطبيق مبرمج على أن أي محاولة لإجراء تعديلات عليه يحظر ذلك الحساب مباشرة.

6 – وفقاً لشروط وأحكام واتساب؛ فإن إرسال المراسلات غير القانونية أو الرسائل الجماعية أو التلقائية أو الاتصال التلقائي هو أمر محظور تماماً، خاصة إذا لم يكونوا ضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

7 – انتحال شخص ما اسماً أو صفة ليست حقيقية أو مزيفة، يمكن أن يكلفه حسابه على “واتساب”، لذلك لا تحاول بأي حال من الأحوال إنشاء حساب باسم شخص آخر أو بملف شخصي مختلف عن الحقيقي؛ لأنك ستعرض ذلك الحساب برمته للإغلاق.

8 – إذا كنت منخرطاً في نشر الأكاذيب أو الشائعات أو البيانات والأخبار المضللة، فاعلم أن واتساب سيحظرك بصورة مباشرة.

9 – إذا ضبطك مسؤولو واتساب ترسل رسائل غير قانونية أو جنسية أو تشهيرية أو تهديدية أو تخويفية أو عدوانية أو تتحرش بأحد ما أو تروج لجرائم العنف والكراهية، سيتم حظر حسابك بصورة مباشرة.

كيف تستعيد الحساب؟

إذا سقطت في أحد المحظورات التسعة يمكنك استعادة حسابك خلال 72 ساعة، عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة الدعم الفني التابعة لـ”واتساب”، وتشرح فيها مشكلتك بكل وضوح، وستدرسها الإدارة، وستقرر إما إعادة تنشيط حسابك أو البقاء على حسابك محظوراً.

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