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ارتفاع ضحايا سيول إيران لـ86 قتيلاً ومصاباً.. واتهامات للنظام بالإهمال (فيديو)

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تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا سيول إيران لـ 18 قتيلاً، وإصابة 68 آخرين، ودمَّرت السيول غير المسبوقة العديد من السدود والقرى المجاورة لها، حيث غمرت 10 محافظات وهي: “بوشهر، وأذربيجان الغربية، وخوزستان، ولورستان، وكهغيلويه، وبوير أحمد، وفارس، وهرمزغان، وخراسان الشمالية، وخراسان الرضوية”؛ وفقاً لما أكدته منظمة إدارة الأزمات بالبلاد.

وأثارت حالة الفوضى والدمار التي خلفتها السيول التي اجتاحت أكثر من 25 محافظة إيرانية، اليوم الاثنين، غضب المعارضة الإيرانية التي اتهمت النظام بقيادة “حسن روحاني” بالإهمال.

وأظهرت صور ولقطات فيديو متداولة، حجم الدمار الذي خلّفته الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت 25 من أصل 31 محافظة غرب وجنوب غرب إيران؛ ما دفع وزارة الصحة إلى إلغاء جميع الإجازات ورفع حالة التأهب القصوى بالبلاد.

وفي الوقت الذي حذَّرت فيه الأرصاد الإيرانية من استمرار هطول الأمطار حتى بعد غدٍ الأربعاء، أشارت أصابع الاتهام إلى النظام الإيراني بالإهمال والتراخي في تحسين البنى التحتية وحماية المدنيين، حيث قالت رئيسة المعارضة “مريم رجوي”: “بعد السيول المدمرة أصبح واضحاً أن النظام يهدر أموال الشعب في الإرهاب، ونشر الحروب، ويتركه بلا وسائل دفاع أمام الكوارث الطبيعية”.

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