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الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت 235 إطار سيارة منتهية الصلاحية في الباحة

الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت 235 إطار سيارة منتهية الصلاحية في الباحة
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تواصل – الباحة:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مركز خدمات بيع وصيانة إطارات وزيوت السيارات بمدينة بلجرشي في منطقة الباحة، بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه في عرض 235 إطاراً منتهية الصلاحية للبيع؛ وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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