«التجارة» تمهل منافذ البيع لوقف تداول بطاقات «كفاءة الطاقة القديمة»

تواصل – واس:

دعت وزارة التجارة والاستثمار المنشآت والأسواق والمراكز ومنافذ البيع إلى الالتزام بإيقاف تداول بطاقات كفاءة الطاقة القديمة على الأجهزة الكهربائية التي تحمل علامة (النجوم)، واستبدالها بالبطاقة الجديدة (المستويات)، ابتداءً من الأول من سبتمبر 2019.

وأوضحت الوزارة أن سريان البطاقات القديمة في الأسواق مؤقت لحين موعد التطبيق، مشيرةً إلى عدم تأثر جودة المنتجات المعروضة بتغيير بطاقة كفاءة الطاقة، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

وأكدت عزمها على القيام بجولات تفتيشية لمراقبة الأسواق بمختلف مناطق المملكة بعد انتهاء المهلة المشار اليها، وذلك في إطار متابعة متطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت “تغيير وتوحيد” شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية.

وتأتي “البطاقات الجديدة” على شكل (مستويات) بدلاً من (النجوم)؛ لتوضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، حيث سيتم تطبيقها على عددٍ من الأجهزة الكهربائية مثل: “المكيفات، الغسالات، نشافات الملابس، الثلاجات والمجمدات، سخانات المياه، ومنتجات الإنارة”.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والجديدة الخاصة بالأجهزة الكهربائية، ولتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة؛ حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.

ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.

ويتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.