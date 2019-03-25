حيلة جديدة للسرقة.. عصابة تسلب شخصاً 34 ألف ريال في جدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تُحقق شرطة جدة في مقطع مصور وثَّق قيام 3 شباب بسلب أموال قاصد الطريق ثم رميه بحي الخمرة بجدة.

وأظهر المقطع قيام 3 شباب في حي الخمرة بجدة باستغلال قاصدي الطريق وسرقة ما يحملون من أموال، حيث يدعي سائق المركبة أنه يعمل على سيارته بالأجرة ويركب معه اثنان آخران مدعين أنهما ركاب أجرة متشاركان في المشوار.

وفور أن يركب قاصد المشوار ينهالون عليه بالضرب واللكم، ويسلبون ما لديه من مبالغ مالية، ويرمون به في جانب الطريق.

وهذه المرة قاموا بنفس الطريقة مع الرجل الظاهر في مقطع الفيديو، وسلبوه مبلغ 34 ألف ريال، ورموا به في الطريق، وفروا هاربين.