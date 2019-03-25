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«ترامب» يعترف رسمياً بسيادة الاحتلال الصهيوني على «الجولان»

«ترامب» يعترف رسمياً بسيادة الاحتلال الصهيوني على «الجولان»
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تواصل – وكالات:

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مرسوماً رئاسياً للاعتراف بسيادة الكيان المحتل على مرتفعات الجولان المحتلة، في قرار أثار حالة من الصدمة على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وجاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وأضفى المرسوم الصبغة الرسمية على بيان ترامب في 21 مارس، حيث قال: “حان الوقت بعد 52 عاماً أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي”.

واحتل الكيان الصهيوني الجولان السوري عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى الكيان المحتل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.

ورفضت سوريا تصريحات الرئيس الأمريكي، مؤكدةً عزمها على تحريرها بكل الوسائل المتاحة وعودتها إلى كنف الوطن.

وتقع مرتفعات الجولان بين نهر اليرموك جنوباً وجبل الشيخ موسى شمالاً، حيث اتخذت الهضبة مستقراً لها ببلاد الشام، وظلت تابعة لمحافظة القنيطرة إدارياً، واستمرت شهرتها باسم “الهضبة السورية” عربياً وأوروبياً.

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