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قوات الاحتلال تقصف غزة بالصواريخ.. والمستشفيات ترفع حالة الطوارئ

قوات الاحتلال تقصف غزة بالصواريخ.. والمستشفيات ترفع حالة الطوارئ
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تواصل – وكالات:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، بعدد من الصواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن جيشه بدأ بمهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

ورفعت وزارة الصحة بغزة حالة الجاهزية والاستعداد في جميع المستشفيات ووحدات الاسعاف والطوارئ جراء التصعيد الصهيوني، داعية كافة الفلسطينيين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

من جانبها، قالت ألوية الناصر صلاح الدين، إن الاحتلال استهدف الملتقى البحري التابع لها شمال قطاع غزة بعدد من الصواريخ، في الوقت الذي قصفت فيه طائرات الاحتلال هدفاً في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال تستهدف أرضا زراعية للمواطنين شرق رفح، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة عدم وصول أية إصابات لمشافيها.

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