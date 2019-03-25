وظائف إدارية وتقنية للجنسين بمركز «أرامكو» لريادة الأعمال

تواصل – الرياض:

أعلن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد” بالظهران عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للجنسين؛ للعمل بالمسميات التالية: (مدير علاقات، ومحلل نظم وتطوير تطبيقات، ومحاسب مالي أول).

الوظائف:

1 –مدير علاقات:

– درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.

– إدارة محفظة من مشاريع رواد الأعمال، وهذه الإدارة تشمل الزيارات الميدانية، الإنفاق، إدارة المدفوعات والتطور الكلي للمشاريع. وسيكون مسؤولاً عن تقديم خدمة عملاء مميزة، وعن إدارة العلاقات مع رواد الأعمال بشكل فعال.

2 –محلل نظم وتطوير تطبيقات (للسيدات):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي (CS)، هندسة البرمجيات (SE)، أو المجالات ذات الصلة.

– تجربة عالية في بناء التطبيقات باستخدام البرمجة كائنية التوجه.

– خبرة جيدة في C #، PHP، وإدارة قواعد البيانات.

– يجيد اللغة العربية والإنجليزية.

– المسؤوليات والمتطلبات الرئيسية: تنفيذ جميع جوانب تقييم تقنية المعلومات، تطوير التطبيقات وإدارة المشاريع.

3 –محاسب مالي أول (مراقب):

– درجة البكالوريوس في التخصصات المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في المحاسبة أو المالية.

– المحاسب المالي الأول مسؤول عن المحاسبة المالية والأنشطة التحليلية للشركة. وهذا يشمل إدارة فريق من المحاسبين / المحللين بما في ذلك إدارة حياتهم المهنية.

– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

– شهادات مهنية (CPA ,CA ,CMA)

– إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/25م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).