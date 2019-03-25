«التقاعد» تعلن إيداع معاشات وبدل غلاء المعيشة للشهر الجاري

تواصل – الرياض:

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الاثنين، معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر مارس 2019م، داعيةً المتقاعدين والمستفيدين والوكلاء إلى مراجعة حساباتهم البنكية.

ووجَّهت المؤسسة المستفيدين بالتأكد من حساباتهم لدى البنك، أو الاتصال على الرقم المجاني (8001248889).

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، قد وجَّه – في ديسمبر من عام 2018 – باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000) ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يُصرَف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) ريال.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين، آنذاك، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10%)؛ وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.