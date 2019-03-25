تفاصيل الإطاحة بأكبر مروج للمخدرات في «السليل»

تواصل – الرياض:

أطاحت فرق مكافحة المخدرات بمحافظة السليل، بثلاثيني مطلوب في عدة قضايا جنائية، وأحد أكبر مروجي المخدرات وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات المتنوعة والأسلحة.

وكانت معلومات توفرت عن قيام شخص مطلوب لدى المكافحة بترويج المخدرات، يستقل مركبة من نوع صالون حديث، مما دعاه للهرب، حيث فشلت محاولة هروبه، بفضل من الله ثم بقوة وشجاعة رجال المكافحة وخبرتهم في التعامل مع المروجين، حيث تم إيقافه بالقوة، واتضح حينها أن المركبة التي يستقلها مسروقة، وتحمل لوحات عائدة لمركبة أخرى.

وبتفتيش المركبة، عُثِر على كمية من كبيرة من المخدرات المتنوعة “كبتاجون” و”حشيش” و”ترامادول” معدة للترويج، وسلاح من نوع كلاشنيكوف ومسدس بطلقات حية، بالإضافة لمبلغ مالي كبير، حيث تم إعداد محضر بالمضبوطات، وإحالته للجهات المختصة لإكمال اللازم”.