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توقعات بأمطار رعدية وزخات برد على «الشرقية» تستمر حتى هذا الموعد
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تواصل – الشرقية:

حذَّر المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أهالي المنطقة الشرقية من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.

وقال إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً يشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحدّ من الرؤية الأفقية.

وأضاف الشهراني: الحالة تشمل مدينة الدمام، ومحافظات: الأحساء، والقطيف، والجبيل، والخفجي، وحفر الباطن، والقيصومة، والأجزاء المجاورة لها”.

وأشار متحدث مدني الشرقية إلى أن الحالة تبدأ الحالة من الساعة ٤:٤٠ مساء يوم الاثنين الموافق 18/ 7/ 1440هـ وتستمر حتى الساعة ٣ صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 19/ 7/ 1440هـ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه.

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