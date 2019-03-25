الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

200 أسرة تتسلم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي بالرياض (صور)

200 أسرة تتسلم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي بالرياض (صور)

مخدرات داخل لعب أطفال و«سجن خاص» يستخدمه مروجون بالرياض (فيديو)

مخدرات داخل لعب أطفال و«سجن خاص» يستخدمه مروجون بالرياض (فيديو)

السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على التفاصيل

السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على التفاصيل

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح
صورة تعبيرية
0

تواصل – جدة:

علقت مديرية الشؤون الصحية بجدة، على الأنباء المتداولة، بشأن إغلاق ثلاجة الموتى وتأخير إجراءات دفن مواطنة مسنة بسبب مفتاح كان بحوزة أحد الموظفين.

وقالت صحة جدة في بيان لها “تقدر ونثمن دور وسائل الإعلام في إبراز جهود القطاعات كافة الصحية بجدة، وندرك تماماً بأنها عين للمسؤول يرى من خلالها بواطن الخلل ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها”.

وأضافت: “حضرت الحالة في تمام الساعة 6:25 مساءً من يوم السبت الموافق 16/ 7/ 1440هـ في سيارة هايلوكس غمارتين وكانت الحالة على المقعد الخلفي وليس كما ذُكر في الخبر بأنها في صندوق السيارة”.

وتابعت أنه عند محاولة إدخال الحالة إلى القسم المختص لإجراء الكشف الطبي اللازم وإصدار التقارير حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الجانب تفاجأ الطاقم الطبي برفض أحد ذوي المتوفاة الكشف الطبي اللازم عليها داخل القسم، وأصرَّ على إبقائها داخل السيارة ما استدعى تأخير بقائها ما يقارب الـ 20 دقيقة وهي داخل السيارة.

وأشارت صحة جدة إلى أنه تم إقناع أحد المرافقين للحالة من قبل الطاقم الطبي بإدخال الحالة إلى القسم والكشف عليها، وفوراً تم إدخالها إلى القسم في تمام الساعة (6:45 مساءً) حيث استغرقت عملية الكشف على الجثة وإصدار التقارير اللازمة 30 دقيقة فقط وفي تمام الساعة 7:20 مساءً، تم نقل الجثة من قبل سيارة مخصصة لنقل الموتى بمرافقة ذويها.

وختمت صحة جدة بقولها إن ما ورد من أنباء بشأن عدم تواجد الموظف لمدة ساعتين غير صحيح وذلك بشهادة الشهود، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مثل هذه الأخبار دون التأكد من مصادرها الموثوقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب «كوكائين» بجدة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب «كوكائين» بجدة

5 ملايين ريال تدخل حساب مواطن للتجارة بالبترول والذهب.. هكذا كُشفت الخدعة

5 ملايين ريال تدخل حساب مواطن للتجارة بالبترول والذهب.. هكذا كُشفت الخدعة

«صحة جدة» توضح حقيقة ما جرى بمستشفى الملك فهد

«صحة جدة» توضح حقيقة ما جرى بمستشفى الملك فهد

طبيبة أسنان تروي تفاصيل حفظها للقرآن وقصة شفاء ابنها من مرض نادر 

طبيبة أسنان تروي تفاصيل حفظها للقرآن وقصة شفاء ابنها من مرض نادر 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد
قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>