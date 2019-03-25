«صحة جدة» تكشف ملابسات تأخير دفن «مواطنة مسنة» بسبب مفتاح

تواصل – جدة:

علقت مديرية الشؤون الصحية بجدة، على الأنباء المتداولة، بشأن إغلاق ثلاجة الموتى وتأخير إجراءات دفن مواطنة مسنة بسبب مفتاح كان بحوزة أحد الموظفين.

وقالت صحة جدة في بيان لها “تقدر ونثمن دور وسائل الإعلام في إبراز جهود القطاعات كافة الصحية بجدة، وندرك تماماً بأنها عين للمسؤول يرى من خلالها بواطن الخلل ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها”.

وأضافت: “حضرت الحالة في تمام الساعة 6:25 مساءً من يوم السبت الموافق 16/ 7/ 1440هـ في سيارة هايلوكس غمارتين وكانت الحالة على المقعد الخلفي وليس كما ذُكر في الخبر بأنها في صندوق السيارة”.

وتابعت أنه عند محاولة إدخال الحالة إلى القسم المختص لإجراء الكشف الطبي اللازم وإصدار التقارير حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الجانب تفاجأ الطاقم الطبي برفض أحد ذوي المتوفاة الكشف الطبي اللازم عليها داخل القسم، وأصرَّ على إبقائها داخل السيارة ما استدعى تأخير بقائها ما يقارب الـ 20 دقيقة وهي داخل السيارة.

وأشارت صحة جدة إلى أنه تم إقناع أحد المرافقين للحالة من قبل الطاقم الطبي بإدخال الحالة إلى القسم والكشف عليها، وفوراً تم إدخالها إلى القسم في تمام الساعة (6:45 مساءً) حيث استغرقت عملية الكشف على الجثة وإصدار التقارير اللازمة 30 دقيقة فقط وفي تمام الساعة 7:20 مساءً، تم نقل الجثة من قبل سيارة مخصصة لنقل الموتى بمرافقة ذويها.

وختمت صحة جدة بقولها إن ما ورد من أنباء بشأن عدم تواجد الموظف لمدة ساعتين غير صحيح وذلك بشهادة الشهود، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مثل هذه الأخبار دون التأكد من مصادرها الموثوقة.